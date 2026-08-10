Bodrum ve Kos ışıklarını kıstı: Yıldızlar yeniden görünür oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ışık kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "8.8 Parla Parla Bodrum" etkinliği kapsamında Gümüşlük sahilindeki aydınlatmalar azaltıldı. Işıkların kısılmasıyla gece gökyüzü ve yıldızlar daha net görülürken, Kos Adası da eş zamanlı uygulamaya katılarak çevre farkındalığına destek verdi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği iş birliğiyle düzenlendi.

Gümüşlük sakinleri ve işletme sahiplerinin de katıldığı etkinlikte sahil hattındaki aydınlatmalar azaltıldı. Kent ışıkları nedeniyle görülmesi güçleşen yıldızların yeniden belirginleşmesiyle ışık kirliliğinin gece gökyüzü üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Etkinlikte ayrıca aşırı yapay aydınlatmanın yalnızca enerji tüketimini artırmadığı, gece ekosistemini ve gece yaşayan canlıların doğal yaşam döngülerini de olumsuz etkileyebildiği vurgulandı.

KOS ADASI DA IŞIKLARINI KISTI

Bu yıl etkinliğin öne çıkan gelişmelerinden biri de Kos Adası'nın uygulamaya eş zamanlı olarak katılması oldu. Kos'ta da bazı aydınlatmalar azaltılırken Bodrum ve Kos, aynı gece ışıklarını kısarak ışık kirliliğine karşı ortak bir mesaj verdi.

Ege'nin iki yakasında gerçekleştirilen uygulamayla ışık kirliliğinin sınırları aşan ortak bir çevre sorunu olduğuna dikkat çekildi.

8.8 Parla Parla Bodrum" etkinliğiyle gereksiz ışık kullanımının azaltılması, enerji tasarrufunun teşvik edilmesi, gece ekosisteminin korunması ve yıldızlı gökyüzünün gelecek kuşaklara aktarılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.