Türkiye genelindeki BİM mağazalarında yeni haftanın aktüel ürün kampanyası başlıyor. Market alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği kampanya kapsamında farklı kategorilerde çok sayıda ürün satışa sunulacak.

11 AĞUSTOS’TA RAFLARA GELECEK

11 Ağustos Salı günü satışa sunulacak ürünler arasında bebek bezi, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, deterjan ve bulaşık makinesi kapsülü gibi günlük ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor.

Farklı beden seçenekleriyle satışa çıkacak aylık paket bebek bezinin fiyatı 399 TL olarak belirlendi. Maxi 100’lü, Junior 82’li ve X Large 70’li seçenekleri aynı fiyatla raflarda olacak.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kampanyanın öne çıkan ürünlerinden 10 kilogramlık toz deterjan 449 TL’den satışa çıkacak. Çamaşır yumuşatıcısının 5 litrelik paketi 199 TL, 2,5 litrelik yüzey temizleyici 129 TL ve 3240 mililitrelik ultra çamaşır suyu 129 TL olacak.

Bulaşık makinesi kapsülünün 50’li paketi 262 TL’den, 3 litrelik sıvı sabun ise 95 TL’den satışa sunulacak.

Köpük çamaşır suyu ve Arap sabun spreyinin 750 mililitrelik seçenekleri ise 59’ar TL olarak raflarda yerini alacak.

KAĞIT ÜRÜNLERİNDE DE FIRSATLAR VAR

Yeni haftanın aktüel ürünleri arasında kağıt ve hijyen ürünleri de bulunuyor. Bambu tuvalet kağıdının 24’lü paketi 179 TL, bambu kağıt havlunun 8’li paketi ise 99,50 TL’den satışa çıkacak.

Yüzey temizlik havlusunun 100’lü paketi 79 TL, ıslak havlunun 100’lü paketi 26,50 TL olacak. Hijyenik ped kampanyasında ise gece 16’lı ve gündüz 32’li paket birlikte 89 TL’den satışa sunulacak.

BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

11 Ağustos Salı günü raflarda yer alacağı belirtilen ürünlerin fiyatları şöyle:

Bebek Bezi Aylık Paket: 399 TL

Bambu Tuvalet Kağıdı 24’lü: 179 TL

Bambu Kağıt Havlu 8’li: 99,50 TL

Yüzey Temizleyici 2,5 litre: 129 TL

Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml: 129 TL

Yüzey Temizlik Havlusu 100’lü: 79 TL

Islak Havlu 100’lü: 26,50 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 litre: 199 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 50’li: 262 TL

Hijyenik Ped Gece 16’lı + Gündüz 32’li: 89 TL

Sıvı Sabun 3000 ml: 95 TL

Köpük Çamaşır Suyu 750 ml: 59 TL

Arap Sabun Sprey 750 ml: 59 TL

Toz Deterjan 10 kg: 449 TL

GÖZLER 12 VE 14 AĞUSTOS KATALOGLARINDA

BİM’in haftalık kampanyası 12 Ağustos Çarşamba ve 14 Ağustos Cuma günü satışa sunulacak farklı aktüel ürünlerle devam edecek. Paylaşılan içerikte bu iki tarihe ilişkin ürün ve fiyat ayrıntıları yer almadığından, yeni katalogların detayları merakla bekleniyor.

Aktüel ürünlerin stoklarla sınırlı olabileceği için kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin mağazalardaki stok durumunu kontrol etmesi gerekiyor.