Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay süreciyle ilgili başlayan hukuki tartışmalar üzerine, partinin geçmiş dönemlerinde görev yapan 223 milletvekili ve senatör ortak bir bildiri yayımladı. Yayımlanan ortak açıklamaya göre, mahkemenin kurultay hakkında verdiği "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararına itiraz edilerek, partinin en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi talep edildi.

Ortak bildiride, siyasi partilerin kurultay süreçlerinin Anayasa ve seçim mevzuatı doğrultusunda yargı gözetiminde yapıldığına dikkat çekildi. Kurultay seçimlerine yönelik itiraz mercilerinin ilçe seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğu hatırlatılarak, YSK kararlarının kesin nitelik taşıdığı vurgulandı. Bildiriyi hazırlayan heyet, mutlak butlan gerekçesiyle alınan iptal kararının parti içi demokrasiye, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine zarar verdiğini savundu.

ANTALYA İL BAŞKANI KAMACI DA İMZACILAR ARASINDA

Yayımlanan metne destek veren isimler arasında, Antalya siyasetinin tanınan yüzlerinden CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da yer aldı. Geçmişte 22. Dönem CHP Antalya Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Kamacı, 223 eski parlamenterin imzasını taşıyan bu çağrıya katılarak parti tabanının iradesine vurgu yaptı. Kamacı'nın bu adımı, Antalya örgütünün de süreçteki tutumunu yansıtması açısından dikkat çekti.

HUKUKİ TARTIŞMALARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN NE ÖNERİLİYOR?

Siyasi partiler mevzuatına göre, kurultay sonuçlarının resmiyet kazanması ve kesinleşmesi YSK'nın süreç onayıyla gerçekleşiyor. Eski vekillerin yayımladığı bildiride yer alan "45 gün içinde olağanüstü kurultay" talebi, mahkemelerin verdiği idari iptal veya butlan kararlarının yarattığı hukuki boşluğu, doğrudan delege iradesiyle kapatmayı amaçlıyor. Bu hamle, yargı kararlarıyla şekillenen bir yönetim tablosu yerine, parti içi demokrasinin hızla işletilerek siyasi tartışmaların doğrudan sandıkta sonlandırılmasını hedefliyor.

Sonuç olarak, CHP'nin birlik ve bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizen eski parlamenterler, partinin geleceğine dair krizlerin ancak parti üyelerinin ve delegelerin ortak kararıyla aşılabileceğini belirtti. Antalya cephesinden de destek bulan bu kurultay çağrısının, parti genel merkezinde ve ülke genelindeki teşkilatlarda nasıl bir karşılık bulacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.