CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan yetki tartışması, bu kez Meclis grubuna taşındı. Genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği yazıda TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun tarihinin henüz belirlenmediğini ve kendi bilgilendirmesi yapılmadan toplantı gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu yazısında, toplantının tarihi, gündemi ve yerinin kendisi tarafından belirleneceğini belirterek milletvekillerine resmi bilgilendirme yapılana kadar grup genel kurulunun toplanmayacağını ifade etti.

Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve grup yönetimi kanadı bu görüşe karşı çıktı. Grup Başkanvekili Murat Emir, iç işleyişe göre grup toplantısının yer, saat ve gündeminin Grup Yönetim Kurulu tarafından belirlendiğini savundu. Emir, Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yetkili olmadığını öne sürdü.

Özgür Özel de yaptığı açıklamalarda grup başkanlığından ayrılmayı düşünmediğini belirterek Salı günü grup toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için grup başkanı sıfatını taşıyamayacağını savundu.

Parti kulislerinde ise yarınki toplantıya ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor. Ankara’da siyasi çevrelerde, grup salonunun kullanımına ilişkin yeni bir kriz yaşanması halinde milletvekillerinin toplantıyı TBMM yerleşkesinin farklı bir bölümünde veya Meclis bahçesinde yapabileceği iddiaları gündeme geldi.

Şimdi gözler TBMM’de yapılması beklenen toplantıya çevrilmiş durumda. CHP’deki yetki tartışmasının Meclis grubuna nasıl yansıyacağı ve kürsüde hangi ismin konuşacağı, yarınki gelişmelerle netlik kazanacak.