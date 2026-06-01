Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) liderlik krizinin ardından olağanüstü kurultay süreci resmen işlemeye başladı. Partinin 38. Olağan Kurultay sonuçları hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan konumuna gelmesiyle birlikte, yeni kurultay takvimi için ilk somut adım atıldı.

Birgün'ün aktardığına göre, olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle hazırlanan ilk dilekçe CHP Genel Merkezi'ne ulaştırıldı. Dikkat çeken detay ise, ilk imza hareketinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kökenlerinin bulunduğu Konya-Akşehir delegelerinden gelmesi oldu. Hazırlanan dilekçe, Konya-Akşehir delegesi Sevim Uzun tarafından genel merkeze resmen teslim edildi. Belgede toplam 38 delegenin imzası bulunuyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için belirli bir imza eşiğinin aşılması şart koşuluyor. Toplanan kurultay talebinin geçerli olabilmesi için mevcut delegelerin salt çoğunluğunun, yani yarısından fazlasının imza vermesi gerekiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve yeterli imza sayısına ne zaman ulaşılacağı siyaset kamuoyunda yakından takip ediliyor.