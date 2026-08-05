Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı. Akdeniz'in Toroslar kesiminde ise öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde etkili olacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve doğu bölgelerinde ise normallerin üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR İÇİN DİKKAT UYARISI

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre rüzgâr, genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette etkili olması bekleniyor.

Özellikle Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

AKDENİZ'DE TOROSLARDA YEREL YAĞIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz Bölgesi'nde havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği, iç kesimlerde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edildi. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği belirtildi.

MARMARA VE EGE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, bölgenin güneybatısında kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Ege Bölgesi'nde de genel olarak açık bir hava öngörülüyor. İç kesimlerde yer yer parçalı bulutlar görülürken, Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgârın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

- İstanbul: 32 derece, az bulutlu ve açık - Çanakkale: 34 derece, az bulutlu ve açık - Kırklareli: 34 derece, az bulutlu ve açık - İzmir: 37 derece, az bulutlu ve açık - Denizli: 39 derece, az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kuvvetli rüzgâr beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını önerdi.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)