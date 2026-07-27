Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarında yer alan yedi ülke, jeopolitik gerilimler ve artan güvenlik endişeleri nedeniyle turizm sektöründe yaşanan daralmaya karşı harekete geçti. Letonya, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya, Avrupa Komisyonu'na ortak bir mektup göndererek sınır bölgelerindeki turizm işletmeleri için acil destek talebinde bulundu.

Politico'nun ulaştığı ortak mektupta yer alan bilgilere göre, ziyaretçi sayılarındaki belirgin düşüş; bölgedeki otelleri, restoranları ve diğer hizmet sağlayıcılarını ekonomik olarak darbogaza sürüklüyor. İlgili hükümetler, bölgesel ekonominin çökmesini engellemek ve sektörü yeniden canlandırmak amacıyla Avrupa Komisyonu'ndan yeni finansal önlem paketleri devreye sokmasını istiyor.

TURİST SAYISI NEDEN DÜŞTÜ?

Bölgedeki turizm kaybının temel nedenleri arasında Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki diplomatik ilişkilerin bozulması öne çıkıyor. Birçok Doğu Avrupa ülkesinin Rus vatandaşlarına yönelik vize rejimini sıkılaştırması, geçmişte büyük oranda Rus turistlere dayanan sınır destinasyonlarında ciddi bir ziyaretçi boşluğu yarattı. Sınır hatlarındaki güvenlik algısının zayıflaması da diğer uluslararası turistlerin bölgeden uzaklaşmasına yol açtı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AVRUPA TURİZMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Sınır bölgelerinde jeopolitik nedenlerle kriz yaşanırken, Avrupa'nın genel turizm haritasında iklim kaynaklı bir eksen kayması da gözlemleniyor. Güney Avrupa'da son yıllarda giderek artan ve turizmi tehdit eden aşırı sıcak hava dalgaları, tatilcilerin destinasyon tercihlerini yeniden şekillendiriyor. Daha serin bir iklim arayan turistlerin alternatif olarak Baltık ve Kuzey Avrupa ülkelerine yönelmeye başlaması, küresel turizm pazarında mevsimsel seyahat alışkanlıklarının değiştiğine işaret ediyor.