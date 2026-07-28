Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde sokak arasından kapalı pazar yerine taşınma süreci krize dönüştü. Mahkeme kararlarına rağmen haklarının ellerinden alındığını ve alanların daraltıldığını öne süren esnaf, bugün tezgah açmayarak durumu protesto etti. Alışveriş için bölgeye gelen vatandaşlar ise pazarın kurulmadığını görerek geri dönmek zorunda kaldı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, 2010 yılından bu yana aynı bölgede faaliyet gösteren pazarcılar, yeni stant dağıtımlarında usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor. Esnaf adına açıklama yapan Hikmet Karaalp, 2 bin 500 metrekarelik eski alandan 2 bin 800 metrekarelik yeni alana geçişte mevcut 106 esnafın haklarının korunamadığını belirtti. Karaalp, Antalya 5. İdare Mahkemesi'nin kararına ve zabıta onaylı belgelere rağmen 70 esnafın dışarıda bırakıldığını, ayrıca 1 kilometre arayla pazar yeri açılarak arz-talep dengesinin bozulduğunu öne sürdü.

YENİ PAZAR YERİNDE NELER DEĞİŞTİ?

İddialara göre, gıda esnafı sayısı dört kat artırılarak 250'ye çıkarılırken, dışarıdan gelen 20 kişiye maddi menfaat karşılığında yer tahsis edildi. Mehmet Aydoğan isimli esnaf, yasal prosedürlere göre taşınma işlemlerinde mevcut sayının korunması gerektiğini vurguladı. Aydoğan, yeni düzende araç girişlerinin imkansız hale geldiğini ve vatandaşın yürüme alanlarının 1,5 metreden 1 metrenin altına düştüğünü ifade etti.

KAPALI PAZARLARA GEÇİŞ SÜRECİ NEDEN SORUN YARATIYOR?

Sokak pazarlarının modern kapalı alanlara taşınması, genellikle mevcut esnafın alan metrekarelerinin düşmesi ve tahsis kotalarının değişmesi nedeniyle yerel yönetimlerle satıcıları karşı karşıya getiriyor. Kapalı alanların sabit kapasiteleri, hem tuhafiyeci gibi farklı ürün gruplarının dışarıda kalmasına hem de yaya geçiş koridorlarının daralmasına yol açabiliyor.

Protestoya katılan esnaflardan Necdet Karaalp, dışarıdan gelenlerden kayıt dışı ücretler alındığını iddia ederek yerel yönetimleri duyarsızlıkla suçladı. Abdullah Karbuz ise yeni düzende kendi ürününü satan köylü esnafı ile tuhafiyecilerin alana alınmadığını, yerlerine ekstra 100 sebze-meyve satıcısının yerleştirildiğini belirtti. Esnaf, kamusal alanlarda adaletli bir tahsis yapılmasını ve Antalya genelindeki 3 bin gerçek pazarcının haklarının korunmasını talep ediyor.