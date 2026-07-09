Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Burnley forması giyen Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

HT Spor'un aktardığına göre, Galatasaray yönetimi İngiliz ekibine oynama süresine bağlı satın alma opsiyonu içeren bir kiralama formülü sundu. Kiralama bedeli ve olası bonservis ödemesini kapsayan bu paket teklifin toplam değerinin 26 milyon euro olduğu bildirildi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, sarı-kırmızılıların transferi bitirmek için görüşmelerini sıklaştırdığı ifade ediliyor.

BURNLEY'NİN BEKLENTİSİ NE KADAR?

Geçtiğimiz sezon oyuncuyu Chelsea'den 28.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Burnley, bu yatırımdan zarar etmek istemiyor. İngiliz ekibinin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için masadaki beklentisinin 35 milyon euro olduğu kaydedildi. Aradaki değer farkına rağmen pazarlıkların karşılıklı temaslarla sürdüğü belirtiliyor.

UGOCHUKWU'NUN PREMİER LİG PERFORMANSI NASILDI?

2025/2026 sezonunda Premier Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Burnley'de istikrarlı bir grafik çizen genç oyuncu, sahaya çıktığı 38 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Yüksek bonservis bedeliyle dikkat çeken Fransız futbolcunun fiziksel kapasitesi, modern futbolun gerektirdiği dinamik orta saha profiline yakından uyum sağlıyor.