Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayanan güncel küresel nüfus istatistiklerini yayımladı. Açıklanan bültene göre, 2025 yılının ortası itibarıyla dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştı. Toplam 194 ülkenin değerlendirildiği raporda Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 18. sırada yer aldı ve küresel nüfusun yüzde 1'ini oluşturdu.

Verilere göre dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan oldu. Hindistan'ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin ve 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Bu üç ülkenin toplamı, dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini meydana getirdi.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KÜRESEL DAĞILIM NASIL ŞEKİLLENDİ?

BM tahminlerine göre 2025 yılında 0-17 yaş grubu çocuk nüfusunun dünya ortalaması yüzde 29,3 olarak belirlendi. En yüksek çocuk nüfus oranı yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görülürken, onu yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53,0 ile Somali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla Güney Kore (yüzde 12,9), Japonya (yüzde 14,0) ve Singapur (yüzde 14,4) oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile küresel ortalamanın altında kaldı.

Küresel çapta 15-24 yaş arası genç nüfus ortalaması yüzde 15,6 olarak ölçüldü. Güney Sudan yüzde 23,3 ile en yüksek genç nüfusa sahip ülke olurken, onu Suriye (yüzde 23,1) ve Orta Afrika Cumhuriyeti (yüzde 22,5) takip etti. Genç nüfusun en düşük olduğu ülkeler Monako (yüzde 8,8), Malta (yüzde 9,1) ve Almanya (yüzde 9,5) şeklinde sıralandı. Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 14,8 ile yine dünya ortalamasının altında gerçekleşti.

Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus ortalaması yüzde 10,4 olarak kaydedildi. Yaşlı nüfus oranında zirveyi yüzde 36,0 ile Monako alırken, Japonya (yüzde 30,0) ve İtalya (yüzde 25,1) ilk üçte yer buldu. Bu oranın en düşük olduğu ülkeler Katar (yüzde 1,7), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 1,8) ve Zambiya (yüzde 2,0) oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ise yüzde 11,1 ile küresel ortalamanın hemen üzerine çıktı.

TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK DEĞİŞİMİ NE İFADE EDİYOR?

TÜİK tarafından aktarılan veriler, Türkiye'nin demografik yapısındaki yapısal dönüşümü net bir şekilde ortaya koyuyor. Çocuk ve genç nüfus oranlarının dünya ortalamasının altına inmesi, buna karşılık yaşlı nüfus oranının küresel ortalamayı aşması, toplumun hızla yaşlanma eğilimine girdiğini gösteriyor. Ayrıca Türkiye'nin 1,42 çocuk olan toplam doğurganlık hızının 2,24'lük dünya ortalamasının oldukça gerisinde kalması, nüfus yenilenme dinamiklerindeki yavaşlamanın istatistiksel bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Doğuşta beklenen yaşam sürelerine bakıldığında dünya genelinde ortalama ömür 73,5 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde 70,9 yıl, kadınlarda ise 76,2 yıl oldu. Erkeklerde yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 84,7 yıl ile Monako, en düşük olduğu ülke ise 53,5 yıl ile Çad olarak belirlendi. Kadınlarda da zirve 88,7 yıl ile Monako'nun olurken, en düşük yaşam süresi 55,1 yıl ile Nijerya'da kaydedildi. Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,5 yıl, kadınlarda 80,7 yıl ile dünya ortalamalarının üzerinde seyretti.