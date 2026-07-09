Sinop açıklarında, Karadeniz'in sularında toplu halde yüzen yunus sürüsü kameralara yansıdı. Bölgede uçuş yapan bir dron tarafından kaydedilen görüntülerde, yunusların su yüzeyindeki senkronize hareketleri yer aldı.

SU YÜZEYİNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Bir süre denizde ilerledikleri bildirilen deniz memelileri, izleyenlere doğal bir manzara sundu. Görüntülere göre, sürü üyeleri suyun üzerine sıçrayarak uzun süre rotalarından sapmadan yüzmeye devam etti.

KARADENİZ'DE YUNUS SÜRÜLERİ NEDEN SIK GÖRÜLÜYOR?

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, Karadeniz ekosisteminde yunuslar genellikle besin bulmak ve avlanmak amacıyla kalabalık gruplar halinde hareket ediyor. Özellikle balık hareketliliğinin yoğun olduğu dönemlerde su yüzeyinde daha sık beliren sürüler, daha sonra açık denize yöneliyor. Nitekim Sinop açıklarında görüntülenen bu sürü de kısa süreli yüzüşün ardından derin sularda izini kaybettirdi.