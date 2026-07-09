Türkiye'de doğum günü kutlamalarının vazgeçilmez eseri "İyi Ki Doğdun" parçasının telif hakları konusundaki hukuki süreç devam ediyor. Eserin sahibi Dilek Kavraal, bilgisi dışında şarkının dijital platformlarda satıldığını öne sürerek Dokuz Sekiz Müzik şirketine karşı başlattığı hukuk mücadelesini 7 yıldır sürdürüyor.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın aktardığı habere göre, Kavraal haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle ilgili dijital platformlara erişimin engellenmesini talep etmişti. Yıllara yayılan davada bilirkişi raporları incelenmeye devam ederken, taraflar arasındaki telif anlaşmazlığı henüz kesin bir çözüme kavuşmadı.

SAĞLIK SORUNLARINA RAĞMEN MÜCADELEYE DEVAM

Dava süreci boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kalan besteci, eserinin haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı. Kavraal, yapım şirketinin dayanak gösterdiği belgenin bir devir sözleşmesi olmadığını, yalnızca sanatçıların eser yayınlatmak için verdiği standart bir izin belgesi olduğunu iddia etti.

Hakkını sonuna kadar arayacağını belirten besteci, "İçinde devir kelimesi bile geçmeyen bir evrakla haklarıma el konulmaya çalışılıyor. Sağlığımı kaybettim ama eserimi kaybetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ESER DEVİR SÖZLEŞMESİ MÜZİK SEKTÖRÜ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında, bir eserin telif ve mali haklarının devri oldukça katı şekil şartlarına tabidir. Müzik sektöründe standart yayın izin belgeleri ile tüm mali hakların kalıcı olarak devredildiği sözleşmeler sıklıkla hukuki tartışma konusu oluyor. Kavraal'ın davasından çıkacak karar, "devir sözleşmesi" niteliği taşımayan belgelerle işlem yapıldığı iddia edilen benzer dosyalar için de emsal teşkil etme potansiyeli taşıyor.

Bu hukuki ayrımın altını çizen Kavraal, söz konusu belgelerin doğrudan devir sözleşmesi olarak kabul edilmesinin tehlikelerine dikkat çekerek, bu gidişatla hiçbir bestecinin elinde kendi eserinin kalmayacağını savundu.