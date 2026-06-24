Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 39 derece, deniz suyu sıcaklığı 29 derece, nem oranı ise yüzde 30 seviyelerinde ölçüldü. Özellikle öğle saatlerinden itibaren güneşin etkisini daha da artırmasıyla birlikte açık alanlarda bulunanlar zor anlar yaşadı. Kent merkezinde birçok kişi gölgelik alanları tercih ederken, serinlemek isteyenler sahillere yöneldi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Konyaaltı ve Lara sahillerinde renkli görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar Akdeniz’in serin sularında yüzerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, bazıları ise şemsiye ve ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar denizde ve kıyıda oyun oynayarak sıcak havanın tadını çıkarırken, turistler güneşlenerek tatillerini değerlendirdi.

Konyaaltı Sahili’nde özellikle gençlerin falezlerden denize atlayış yaptığı görüldü. Sıcak havanın etkisiyle deniz kenarındaki hareketlilik gün boyu devam ederken, sahil boyunca yürüyüş yapanlar ve bisiklet kullananlar da dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için deniz yerine park ve bahçelerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentte sıcak havanın etkisi yalnızca sahillerde değil, günlük yaşamda da hissedildi. Özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokakların normal günlere göre daha sakin olduğu gözlenirken, vatandaşların büyük bölümü dışarı çıkmamayı tercih etti. Serin içecek satışlarında artış yaşanırken, kafeler ve işletmelerde gölgelik alanlar yoğun ilgi gördü.

Uzmanlar ise yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilirken, bol sıvı tüketilmesi, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi ve uzun süre doğrudan güneş altında kalınmaması tavsiye edildi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havaya karşı daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Antalya’da yaz sıcaklarının önümüzdeki hafta boyunca da etkili olması beklenirken, sahillerdeki yoğunluğun artarak devam edeceği öngörülüyor.