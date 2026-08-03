Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en bilinen temizlik kağıdı markaları Selpak ile Solo'yu üreten Sanipak'ın satış süreci sona erdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, şirketin Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd'ye devri 31 Temmuz itibarıyla tamamlandı.

20 Mart tarihinde taraflar arasında imzalanan sözleşme kapsamında, devir işleminin bedeli 600 milyon dolar olarak belirlenmişti. KAP açıklamasına yansıyan detaylarda, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde yüzde 37,28 ve Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin yüzde 11,54 oranında pay sahibi olduğu vurgulanarak ortaklık yapısına ilişkin bilgiler kamuoyuna aktarıldı.

YENİ YÖNETİMDEN BÖLGESEL BÜYÜME MESAJI

Satışın resmen tamamlanmasının ardından Sanipak, küresel ölçekte faaliyet gösteren entegre selüloz ve kağıt üretim gruplarından birinin bünyesine katılmış oldu. Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve yeni Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, devir sonrasında yaptığı değerlendirmede bölgesel hedeflere dikkat çekti. Grover, bu işlemin portföylerini genişletme hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, markanın inovasyon gücünü ve bölgesel erişimini artırmaya odaklanacaklarını bildirdi.

TÜKETİCİ PAZARINDA YABANCI YATIRIM ETKİSİ

Türkiye'de hızlı tüketim ürünleri sektörünün en köklü markalarından olan Selpak ve Solo'nun el değiştirmesi, kağıt ambalaj pazarındaki uluslararası rekabeti yansıtıyor. Küresel bir şirketin Türkiye pazarına doğrudan yaptığı bu 600 milyon dolarlık yatırım, iç pazardaki üretim kapasitesinin uluslararası arenadaki güçlü konumunu teyit ediyor. Yeni dönemde markaların üretim ve dağıtım süreçlerindeki olası strateji değişiklikleri ekonomi çevreleri tarafından takip ediliyor.