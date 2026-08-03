Alanya'da sabah saatlerinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsüne, aynı yönde seyreden 07 BAH 159 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıya bulunduğu yerde müdahale etti. Yaralı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Kaza nedeniyle çevre yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, hem trafik güvenliğini sağlamak hem de ikinci bir kazanın yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre otomobilin seyir halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptığı öğrenildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Düzenlenecek kaza tespit tutanağı ve teknik değerlendirmelerin ardından olayın oluş şekli netlik kazanacak.

Alanya çevre yolu, özellikle yaz aylarında artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik kazalarının sık yaşandığı güzergâhlardan biri arasında yer alıyor. Uzmanlar, sürücülerin takip mesafesini koruması, hız sınırlarına uyması ve yoğun trafikte ani manevralardan kaçınmasının benzer kazaların önlenmesinde önemli rol oynadığına işaret ediyor. Son dönemde Alanya çevre yolunda meydana gelen çeşitli trafik kazaları da bu güzergâhta dikkatli sürüşün önemini bir kez daha ortaya koyuyor.