Mahsun Kırmızıgül, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde geniş katılımlı bir konser gerçekleştirdi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, biletlerin tamamen tükendiği etkinlikte binlerce müziksever yer aldı. Konser öncesinde etkinlik alanının çevresinde ciddi bir hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Uzun yıllar boyunca sinema projelerine ağırlık veren ve yönetmen koltuğunda oturan Kırmızıgül, yeniden ağırlık verdiği müzik sahnelerinde dinleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Sanatçının sahneye çıkışıyla birlikte başlayan program, geçmişten bugüne uzanan geniş bir repertuvarla devam etti.

KLASİKLEŞEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Konser boyunca müzisyenin en bilinen eserleri ön plandaydı. 'Dinle', 'Sarı Sarı', 'Belalım' ve 'Benim İçin Üzülme' gibi parçalar ardı ardına çalındı. Binlerce katılımcı, şarkıların tamamına koro halinde eşlik etti.

Programın akışı içinde hem yavaş tempolu hem de hareketli parçalara yer verildi. Tempo değişikliklerine göre izleyiciler, cep telefonu ışıklarını kullanarak alanda görsel bir bütünlük sağladı. Kırmızıgül'ün sahne performansı ve izleyiciyle kurduğu doğrudan iletişim, katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

BÖLGE İÇİN KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN MERKEZİ

Antalya Açıkhava Sahnesi, kapasitesi ve teknik altyapısıyla Akdeniz Bölgesi'nin en önemli etkinlik alanlarından biri olarak işlev görüyor. Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerdeki sanatseverler, bu tür geniş çaplı organizasyonların programlarını yakından takip ediyor. Etkinlik, bölgenin kültürel takviminde öne çıkan konserlerden biri olarak tamamlandı.