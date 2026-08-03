Antalya'nın Kepez ilçesinde, kamu kurumları ve belediye iş birliğiyle yürütülen altyapı çalışmaları sonucunda ilçeye geniş çaplı enerji, iletişim ve su hatları kazandırıldı. Doğal gazdan fiber internete kadar uzanan yatırımlar, özellikle geçmişte yaşanan afetlerin izlerini silmeyi hedefliyor.

Kepez Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 200 kilometrelik doğal gaz hattı döşenerek temiz enerji kullanımı yaygınlaştırıldı. CK Akdeniz koordinasyonunda gerçekleştirilen 100 kilometrelik yeni elektrik hattı çalışmasıyla da kesintisiz enerji sağlanması ve olası arızaların en aza indirilmesi planlandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SU YÖNETİMİ

İlçenin iletişim kapasitesini artırmak amacıyla 115 kilometrelik fiber internet altyapısı kuruldu. Öte yandan Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri tarafından 84 kilometre kanalizasyon ve 259 kilometre içme suyu hattı inşa edilerek temel gereksinimler güvence altına alındı.

ŞUBAT AYINDAKİ SEL FELAKETİ NASIL BİR DERS OLDU?

İlçede 12 Şubat 2024 tarihinde yaşanan ve 24 saatte 372 kilogram yağışın kaydedildiği sel felaketi, altyapı eksikliklerinin acı sonuçlarını göz önüne sermişti. Bir vatandaşın hayatını kaybettiği ve yolların sular altında kaldığı bu afetin tekrarlanmaması için harekete geçen ekipler, riskli bölgelere 6 kilometrelik ilave yağmur suyu hattı döşeyerek su baskınlarına karşı kritik bir savunma mekanizması oluşturdu.

Çalışmaların kentin geleceği için taşıdığı önemi vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilen bu yatırımların daha dayanıklı ve modern bir ilçe inşa etme yolunda atılmış adımlar olduğunu aktardı.