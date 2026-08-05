Bolu’da sokakta elinde tuttuğu yavru kediyi önce sevip öpen, ardından boğarak öldüren 15 yaşındaki M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilirken M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran M.A., elinde bulunan yavru kediyi bir süre sevdi ve öptü. Daha sonra kediyi elleriyle boğan M.A., hareketsiz kalan hayvanı kaldırıma bırakarak bölgeden ayrıldı.

Yaşananlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.A.’nın yol kenarında durduğu, elindeki yavru kediyle bir süre ilgilendiği ve daha sonra hayvanı boğarak kaldırıma bıraktığı görüldü.

Olayın bildirilmesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen M.A. ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otizm tanısı bulunduğu belirtilen M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili sürece ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.