​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz, siyaset gündemine bomba gibi düşen bir açıklamaya imza attı. Parti içindeki bazı çevrelerin ve "butlancıların" iyi niyetli partilileri etkilemek amacıyla "Yeni parti kurulsa bile, seçmen Altıok'u görünce dayanamaz gider ona oy verir" argümanını kullandığını belirten Karagöz, bu anlayışın tarihi gerçeklerle uyuşmadığını söyledi.

​TARİHİ SEÇİM SONUÇLARIYLA UYARI

​Geçmiş seçimlerden somut örnekler sıralayan Karagöz, Altı ok logosunun tek başına seçmeni sandığa götürmeye yetmediği dönemleri şu verilerle hatırlattı: 1994 Yerel Seçimleri: CHP hem SHP hem de DSP’den daha az oy aldı. 1995 Genel Seçimleri: CHP ile SHP birleşmesine rağmen, parti yine de DSP’nin gerisinde kaldı. 1999 Genel ve Yerel Seçimleri: CHP baraj altında kalırken, DSP sandıktan birinci parti olarak çıktı. Karagöz, bu seçimlerin tamamında CHP’nin ambleminin orijinal Altıok olduğuna dikkat çekerek, istatistiklerin ortada olduğunu vurguladı.

​"SEÇMEN SİMGELERE DEĞİL RUHA BAKAR"

​Bugün Altı ok amblemini öne sürerek partililere "kayyım dayatmaya çalışan" kişilerin bir dönem Altı oka oy vermeyenler olduğunu iddia eden Karagöz, Türk halkının bu simgeyle olan bağının son derece katı ve köklü olduğunu dile getirdi. Seçmenin binalara veya sadece sembollere biat etmediğini ifade eden Karagöz, halkın Altı okun ruhunu aradığını ve oyunu her zaman o ruhu en iyi taşıdığına inandığı kadrolara verdiğini belirtti.

​Sırf amblemden dolayı seçmenin duygusal davranacağını varsayan ve "Birkaç belediye alırız, işimize bakarız" mantığıyla hareket edenleri "işgal kuvvetlerinin işbirlikçileri" olarak nitelendiren Karagöz, bu yaklaşımın seçmen iradesini hafife almak olduğunu söyledi. Karagöz, seçmenin ortak değeri olan Altı oka yönelik bu dayatmalara karşı halkın sandıkta Cumhuriyet tarihinin en büyük cezasını keseceğini sözlerine ekledi.