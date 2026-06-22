51 bin 200 kişiyi bulan nüfusuyla Türkiye’nin birçok ilçesini geride bırakan Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde, muhtarlık ofisi adeta bir icra dairesine döndü. Mahalle muhtarı Ahmet Sönmez, mahallenin yapısal sorunlarıyla ilgilenmek yerine mesaisinin büyük bir kısmını sahiplerine ulaşılamayan resmi evrakları düzenlemek ve saklamakla geçirdiğini belirtti.

HER 100 KİŞİDEN 3'Ü İCRALIK

Son bir yıl içinde muhtarlığa teslim edilen tebligat sayısının 4 binin üzerine çıktığını ifade eden Muhtar Sönmez'in paylaştığı veriler, mahalledeki ekonomik tablonun vahametini matematiksel olarak da gözler önüne serdi. Gelen 4 bin tebligatın yüzde 40'ına denk gelen bin 600 evrak doğrudan borç ve icra yazılarını oluşturuyor. Bu rakam, 51 bin 200 nüfuslu Mahmutlar mahalle halkına oranlandığında; mahalle nüfusunun yüzde 3,12'sinin resmi olarak icra takibinde olduğunu gösteriyor. Bir başka deyişle, Mahmutlar'da yaşayan her 100 kişiden yaklaşık 3'ü borç ve icra tebligatı yüzünden muhtarlık yolunu gözlüyor.

Muhtar Sönmez, bu durumun arkasındaki acı tabloya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu evrakların yaklaşık yüzde kırkı borç ve icra tebligatı şeklinde. Bu da ekonomide son aylarda yaşanan krizin vatandaşın cebine nasıl yansıdığını, krizin mahallemizde ne denli derinleştiğini açıkça gösteriyor."

SAHİPLERİ ARAMIYOR, EVRAKLAR ÇUVALLARA GİRİYOR

Günlük onlarca yeni evrak teslim aldıklarını ancak birçok mahalle sakininin bu belgeleri sormaya dahi gelmediğini dile getiren Sönmez, muhtarlık ofisinde yer kalmadığını vurguladı. Vatandaşların evrak takibi yapmamasından dert yanan Mahmutlar Muhtarı Ahmet Sönmez, "Birçok evrakı gelip soran ya da alan yok. Alan dar olduğu için biz de mecbur kalıyoruz; bu resmi evrakları çuvallara koyarak depoya aktarmak zorunda kalıyoruz" diyerek tebligat artışlarına ve yaşanan yer sıkıntısına dikkat çekti.