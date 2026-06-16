Giresun'un köklü markalarından Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verildi. Uzun süredir ekonomik zorluklarla mücadele eden işletme, finansal sorunlarını çözemediği için yargı sürecinin ardından iflas bayrağını çekti.

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yayımladığı karara göre, şirketin iflası 14 Mayıs 2026 tarihi saat 13.52 itibarıyla resmileşti. 2025/296 Esas ve 2026/172 Karar numaralı dosya kapsamında alınan bu kararın ardından, Tirebolu İcra Dairesi müflis şirket için adi tasfiye sürecini başlattığını duyurdu.

ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların izlemesi gereken yasal adımlar netleşti. İcra Dairesi kayıtlarına göre, alacaklıların ve şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin resmi ilandan itibaren bir ay içinde belgeleriyle başvuru yapması gerekiyor. Aynı süre kısıtlaması, şirkete borcu olanlar ve şirket mallarını elinde bulunduranlar için de zorunlu tutuldu.

İLK TASFİYE TOPLANTISI TEMMUZ AYINDA

İflas idaresinin oluşturulması ve tasfiye işlemlerinin planlanması amacıyla yapılacak ilk alacaklılar toplantısının tarihi de belirlendi. Toplantı, 30 Temmuz 2026 günü saat 14.00'te Tirebolu İcra Dairesi'nde gerçekleştirilecek. Süreç boyunca tüm yasal bildirimlerin icra müdürlüğü üzerinden yürütüleceği aktarıldı.