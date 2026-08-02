Kemer'de meydana gelen trafik kazasında, yolcu indirmek için duran midibüse arkadan gelen tır çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen midibüste bulunan 11 yolcu yaralanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beldibi Mahallesi Çiftçeşmeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kemer yönüne seyir halinde olan Kemal A. yönetimindeki 07 K 8739 plakalı yolcu midibüsü, yolcu indirmek amacıyla durduğu sırada aynı istikamette ilerleyen Mehmet V. idaresindeki 07 UU 101 plakalı tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve diğer ekipler sevk edildi.

Kazada midibüste yolcu olarak bulunan İdo C.A., Serhat S., Hayrettin S., Ege P., Tamarı T., Kuzey P., Murat P., Nurten P., Bahtiyar R., Birgül R. ve Serdar S. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kemer istikametinde trafik bir süre aksarken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.