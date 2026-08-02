DÜNYA genelinde milyonlarca müşteriye hizmet veren kahve zinciri Starbucks, bu kez buzlu içeceklerde kullanılan katkı maddeleriyle gündeme geldi. Özellikle Frappuccino ve yeni nesil soğuk kahvelerin hazırlanmasında kullanılan kıvam arttırıcı ve dengeleyici tozların, hazırlık sırasında havaya karışarak çalışanlarda boğaz yanması ve öksürük gibi şikayetlere yol açtığı öne sürüldü.

İddialara göre baristalar, söz konusu toz karışımlarını paketlerinden karıştırma kaplarına aktarırken ince bir toz bulutu oluşuyor. Çalışanlar ise bu tozları soluduklarında boğazda yanma, öksürük, hapşırma ve solunum yollarında tahriş hissettiklerini belirterek çalışma koşullarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

İçerikte hangi maddeler bulunuyor?

Gündeme gelen ürünlerde yer aldığı belirtilen bileşenler arasında Arap zamkı (Gum Arabic), maltodekstrin, ksantan zamkı (Xanthan Gum), silikon dioksit, stevia özütü ve doğal aromalar bulunuyor.

Uzmanlara göre bu maddeler, gıda sektöründe uzun yıllardır kullanılan ve ürünlere kıvam, denge ve homojen yapı kazandıran katkı maddeleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda buzlu içeceklerde buz ile sıvının ayrışmasını önleyerek daha pürüzsüz bir kıvam elde edilmesini sağlıyor.

Sorun içerikte değil, toz halinde solunmasında

Uzman değerlendirmelerine göre söz konusu katkı maddeleri, gıda olarak tüketildiğinde yürürlükteki gıda güvenliği standartlarına uygun ve güvenli kabul ediliyor. Ancak ince toz formunda havaya karışmaları halinde, özellikle ksantan zamkı ve silikon dioksit gibi maddelerin solunum yollarında fiziksel tahrişe neden olabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle çalışanların dile getirdiği şikayetlerin, ürünün toksik olmasından değil, hazırlık sırasında oluşan ince tozun solunmasına bağlı mekanik tahrişten kaynaklandığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili Starbucks tarafından ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Çalışanların talepleri arasında hazırlık süreçlerinde daha iyi havalandırma sağlanması ve toz oluşumunu azaltacak yeni uygulamaların hayata geçirilmesi yer alıyor.