ALANYA'nın Sülüklü Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar, uzun süredir devam eden su sorununun çözülmesini istiyor. İddiaya göre yaklaşık iki yıldır bölgede bulunan su deposu kullanılmıyor ve herhangi bir su bağlantısı bulunmuyor.

Vatandaşlar, büyük umutlarla yapılan su deposunun bugüne kadar hizmete alınmadığını, geçen süre içerisinde de kaderine terk edilerek çürümeye başladığını ifade etti. Bölgede özellikle yaz aylarında su sıkıntısının arttığını dile getiren yayla sakinleri, mevcut deponun atıl durumda olmasının mağduriyetlerini daha da büyüttüğünü söyledi.

Sülüklü Yaylası sakinleri, "İki yıldır bu su deposu boş duruyor. Herhangi bir bağlantısı yapılmadı. İnsanlar susuz kalırken depo çürümeye terk edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet bekliyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bölge halkı, su deposunun bir an önce altyapı bağlantılarının tamamlanarak hizmete alınmasını ve yıllardır yaşanan su sorununun kalıcı şekilde çözülmesini talep etti. Vatandaşlar, özellikle yaz sezonunda yaylada nüfusun artmasıyla birlikte su ihtiyacının daha da yükseldiğini belirterek yetkililerin konuya acil çözüm üretmesini beklediklerini ifade etti. Yayla sakinleri, su deposunun aktif hale getirilmesiyle hem içme hem de günlük kullanım suyu konusunda yaşadıkları sıkıntıların sona ereceğine inandıklarını belirterek, yetkililerin bölgede inceleme yapmasını ve çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi. Vatandaşlar, yıllardır bekledikleri hizmetin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini talep etti.