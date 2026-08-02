Muratpaşa'da faaliyet gösteren seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesi, bir külah dondurma için 10 euro (yaklaşık 550 TL) talep edildiği yönündeki şikâyetin ardından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir müşteri satın almak istediği külah dondurma için kendisinden 10 euro istendiğini öne sürerek duruma itiraz etti. Yaşanan tartışmanın ardından olay Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirildi.

Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, işletmede kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü kirliliği oluşturulduğu, hanutçuluk yapıldığı ve satış sırasında müşterilerden fahiş fiyat talep edildiği tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca hijyen ve temizlik kurallarına aykırı uygulamalar ile çift etiket kullanımı gibi mevzuata aykırı durumlar da belirlendi.

Muratpaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ticari faaliyetlerin mevzuata uygun ve güven esasına dayalı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla işletmenin faaliyetine son verildiği bildirildi.

Yetkililer, turizm sezonunda vatandaşların ve turistlerin benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara şikâyette bulunabileceklerini belirterek, fahiş fiyat ve tüketici haklarını ihlal eden uygulamalara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.