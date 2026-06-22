Almanya'da Başbakan Friedrich Merz hükümeti, kamuoyunda geniş yankı bulan milyonlarca euroluk bir ödeme krizini çözmeye çalışıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bir hesaplama sorunu nedeniyle yurt dışında görev yapan personele kişi başı yaklaşık 3 milyon 750 bin lira tutarında fazla maaş yatırıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, sistemdeki hatanın toplamda yaklaşık 5 milyon euroluk bir kamu zararına yol açtığı ifade edildi. Söz konusu teknik arızanın Temmuz 2025 ile Haziran 2026 dönemini kapsayan işlemlerde yaşandığı ve dünya genelindeki 220 görev merkezinden 71'inde çalışan personeli doğrudan etkilediği doğrulandı.

MAAŞLAR GERİ İSTENEBİLECEK Mİ?

Hükümet yetkilileri, ortaya çıkan milyonlarca euroluk zararın mevcut çalışanlardan tahsil edilemeyeceğini bildirdi. Avrupa iş hukuku ve idari normlarına göre, tamamen işverenin veya kurumun sistemsel hatasından kaynaklanan bu tür fazla ödemelerin, personelin kasıtlı bir eylemi olmadığı sürece geriye dönük iadesi ciddi yasal engellere takılıyor.

Bu hukuki bariyer nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, personelden parayı talep etmek yerine farklı yasal yollara başvurmayı planlıyor. Merz hükümetinin, devlet bütçesinde oluşan 5 milyon euroluk açığı kapatmak için hataya sebebiyet veren dış hizmet sağlayıcısına tazminat davası açma seçeneğini masaya yatırdığı belirtildi.