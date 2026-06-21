Hilton'da üst düzey yönetici olarak görev yapan ve sosyal medya ile YouTube yayınlarında turizm değerlendirmeleri yapan Yılgör Demirtaş'ın Alanya hakkında kullandığı ifadeler ilçede tartışma yarattı. Demirtaş'ın "Alanya'dan vazgeçin", "turist yok", "plajlar boş", "dolandırıcılar yeri" ve "faili meçhul cinayetlerin bol olduğu bir yer" şeklindeki sözleri, turizm sektörü temsilcileri ve Alanya kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Demirtaş, yayınladığı videoda Antalya turizmini değerlendirirken yaklaşık 8 dakika boyunca Alanya hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle ilçenin turizm yapısını, plajlarını ve konaklama sektörünü hedef alan değerlendirmeleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

"ALANYA BOMBOŞTU" İDDİASI

Demirtaş konuşmasında, bayram döneminin ardından Alanya'da ciddi bir turist eksikliği yaşandığını öne sürdü.

"Bayram sonrası Alanya bomboştu. İnanın turist yok. Plajlar boş, oteller boş, çarşı boş" diyen Demirtaş, ilçede turizm hareketliliğinin geçmiş yıllara göre ciddi şekilde gerilediğini savundu.

Ancak turizm verileri incelendiğinde Alanya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmaya devam ettiği görülüyor. Özellikle yaz sezonunun farklı dönemlerinde doluluk oranları bölgelere ve tesis kategorilerine göre değişiklik gösterebiliyor.

"EN UCUZ YER" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Konuşmanın en çok eleştirilen bölümlerinden biri Demirtaş'ın Alanya'yı "en ucuz yer" olarak nitelendirmesi oldu.

Demirtaş konuşmasında, Alanya'nın geçmişte ekonomik tatil tercih eden turistlerin yoğun olarak tercih ettiği destinasyonlardan biri olduğunu ifade ederek, bölgenin fiyat odaklı bir turizm modeliyle hareket ettiğini savundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise Alanya'nın sadece ekonomik otellerden oluşmadığı, bölgede çok sayıda lüks ve üst segment tesisin de bulunduğu vurgulandı.

KLEOPATRA PLAJI HAKKINDAKİ İFADELER TARTIŞMA YARATTI

Demirtaş'ın en sert eleştirilerinden biri Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı hakkında oldu.

Konuşmasında "Bir Kleopatra Plajı var. Orası da dolandırıcılar yeri" ifadelerini kullanan Demirtaş, plaj çevresindeki fiyat politikalarını eleştirdi.

Bu açıklama özellikle Alanya'da faaliyet gösteren işletmeler ve turizm emekçileri tarafından tepkiyle karşılandı. İlçenin en önemli turizm değerlerinden biri olarak gösterilen Kleopatra Plajı, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

PLAJLAR İÇİN AĞIR ELEŞTİRİLER

Demirtaş, Oba, Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak hattındaki plajlar için de sert değerlendirmelerde bulundu.

Bu bölgelerde denize girmenin tehlikeli olduğunu öne süren Demirtaş, kayalık yapılar nedeniyle ziyaretçilerin yaralanabileceğini iddia etti.

Buna karşın söz konusu bölgelerde her sezon binlerce kişinin denize girdiği, belediye ve ilgili kurumların sahil güvenliği ile ilgili düzenli çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

"FAILİ MEÇHUL CİNAYETLERİN BOL OLDUĞU YER" İDDİASI

Konuşmanın en dikkat çeken ve en fazla tepki çeken bölümü ise Demirtaş'ın Alanya hakkında kullandığı suç ve güvenlik içerikli ifadeler oldu.

Demirtaş, Alanya'yı değerlendirirken "Faili meçhul cinayetlerin bol olduğu bir yer" ifadesini kullandı.

Ancak konuşmada bu iddiaya ilişkin herhangi bir veri, resmi istatistik veya kaynak paylaşılmadı. Söz konusu değerlendirme tamamen konuşmacının kişisel görüşü olarak kayıtlara geçti.

"ALANYA'DAN VAZGEÇİN" ÇAĞRISI

Videonun sonunda Demirtaş, tatil planı yapanlara doğrudan çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Tatil yapmak için Alanya'dan vazgeçin. Üstünü çizin."

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, ilçenin turizm imajına zarar verebilecek nitelikteki açıklamalara tepki gösterdi.

TURİZM SEKTÖRÜNDE YANKI UYANDIRDI

Alanya ekonomisinin büyük bölümü turizme dayanıyor. İlçede binlerce kişi oteller, restoranlar, seyahat acenteleri, ulaşım ve hizmet sektörlerinde çalışıyor.

Bu nedenle turizm sektörünü doğrudan etkileyebilecek açıklamalar, özellikle yerel işletmeler tarafından yakından takip ediliyor.

Demirtaş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Alanya'nın yalnızca plajlarıyla değil tarihi yapıları, doğal güzellikleri, spor organizasyonları ve uluslararası turizm potansiyeliyle Türkiye'nin önde gelen destinasyonlarından biri olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

Öte yandan Demirtaş'ın açıklamalarına ilişkin Alanya'daki turizm meslek örgütleri veya resmi kurumlardan yapılacak olası değerlendirmeler merakla bekleniyor.