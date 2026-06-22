Avrupa ülkelerine yönelik yasa dışı göç organizasyonlarını yönettiği iddia edilen Irak uyruklu Shivan Mahidi Mustafa, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, 52 yaşındaki şüphelinin Ege, Akdeniz ve Adriyatik üzerinden Yunanistan ile İtalya'ya binlerce düzensiz göçmeni taşıyan şebekenin üst kadrosunda yer aldığı öne sürüldü. Uluslararası seviyede beş yıldır göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen Mustafa'nın, Avrupa'ya geçmek isteyen kişilerden kişi başı 8 bin euro aldığı tespit edildi.

ŞEBEKENİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mustafa'nın eşinin Yunanistan vatandaşı olması sayesinde bu ülkede oturum izni bulunduğu ve organizasyonların özellikle Güney İtalya'nın Calabria bölgesindeki Crotone şehrini hedeflediği ifade edildi. İstanbul ve Çanakkale emniyet müdürlüklerinin 2025 yılı içinde ortaklaşa düzenlediği önceki operasyonlarda, şebekeye mensup 24 insan taciri gözaltına alınmıştı. Bu operasyonlarda suç örgütünün kullandığı bir şirket, 22 gayrimenkul ve 15 araca el konulmuş, ancak Mustafa yurt dışında olduğu için firari konumda kalmıştı.

SAHTE PASAPORTLA GİRİŞ NASIL TESPİT EDİLDİ?

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ülkeler arası istihbarat paylaşımı, sınır kapılarındaki sahte belge tespitlerinde ve uluslararası ağların çökertilmesinde belirleyici rol oynuyor. Son iki yılda Avrupa'da 17 büyük kaçakçılık olayına karıştığı bildirilen şüphelinin Türkiye'ye sahte pasaportla geleceği bilgisi de güvenlik güçlerinin bu yöndeki takip çalışmaları sonucu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince havalimanında yakalanan ve üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte pasaport ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.