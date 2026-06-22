Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Osman Bektaş Mahallesi'nde 2 Haziran sabahı meydana gelen üzücü olayın ardından bir kayıp daha yaşandı. Kahvaltı sırasında nefes alamayan kız kardeşi Şeyma Tutaş'a müdahale eden ve onu kurtardıktan kısa süre sonra rahatsızlanarak vefat eden Ömer Tutaş'ın ardından, 19 günlük yaşam mücadelesi sona erdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, olay günü kahvaltı esnasında Şeyma Tutaş'ın nefes borusu tıkandı. Durumu fark eden ağabey Ömer Tutaş, kardeşinin boğazına kaçan dilini çıkararak hava yolunu açtı ve yeniden nefes almasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şeyma Tutaş, Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilerek tedavi altına alındı.

KALP RAHATSIZLIĞI İÇİN RANDEVUSU VARDI

Kardeşinin ambulansla hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından evde kalan Ömer Tutaş, aniden fenalaştı. Ailesinin durumu bildirmesiyle adrese gelen sağlık görevlileri, Tutaş'ı acil olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ömer Tutaş'ın bir süredir kalp rahatsızlığı şüphesi taşıdığı ve yakın çevresinin yönlendirmesiyle olay günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.

İLK YARDIM SIRASINDAKİ STRES FAKTÖRÜ RİSKLİ Mİ?

Ani gelişen solunum yolu tıkanmalarında yapılan ilk yardım müdahaleleri, kurtarıcı için yüksek stres ve adrenalin barındıran kritik anlar olarak biliniyor. Uzmanlar, özellikle altta yatan kalp rahatsızlığı bulunan bireylerde bu tür ani efor ve heyecan artışlarının tetikleyici riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 19 gündür tedavisi devam eden Şeyma Tutaş ise, yapılan tüm müdahalelere rağmen vücut fonksiyonlarının yetersiz kalması sonucu yaşamını yitirdi.

Ağabeyinin ardından Şeyma Tutaş'ın da vefat etmesi, çevresinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Genç kadının cenazesinin, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.