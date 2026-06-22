Turizm sezonunun hızlanmasıyla birlikte Antalya kent merkezi ile doğu ilçelerini birbirine bağlayan D-400

Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, normalde 45 dakika süren Kadriye-Antalya merkez arası yolculuk, sabah ve akşam saatlerinde 3 ila 4 saate kadar çıkıyor. Bu durum hem otellerde çalışan personeli hem de havalimanından konaklama tesislerine ulaşmaya çalışan ziyaretçileri mağdur ediyor.

ARAÇ SAYISINDAKİ ARTIŞ D-400'Ü KİLİTLEDİ

Trafik krizinin temelinde, artan nüfus ve araç sayısının mevcut yol altyapısı üzerinde yarattığı baskı yatıyor. Verilere göre, 1980 yılında kentte trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı yalnızca 34 bin 83 iken, 2019 yılında bu rakam 1 milyon 70 bin 532 olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayı sonu itibarıyla ise Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 717 bin 112’ye ulaştı. Nüfusun 2 milyon 777 bine yükseldiği kentte, son yedi yılda araç sayısındaki yaklaşık 646 binlik artış D-400

Karayolu'nun kapasitesini zorluyor. Bu yıl 18 milyon turist hedefleyen ve ilk beş ayda Almanya, Rusya ile İngiltere başta olmak üzere 3 milyon 512 bin 636 yabancı ziyaretçi ağırlayan şehirde, altyapı yetersizliği turizm işleyişini doğrudan etkiliyor.

ALANYA VE GAZİPAŞA İÇİN RAYLI SİSTEM ÇÖZÜM MÜ?

TÜRSAB

Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, günü kurtaran yol genişletme veya kavşak düzenlemeleri yerine kalıcı yatırımların şart olduğunu bildirdi. Özellikle Gazipaşa Havalimanı ile Antalya merkez arasına kurulacak bir raylı sistem hattının, doğu aksındaki trafik yükünü büyük ölçüde hafifleteceği öngörülüyor. Alanya, Manavgat, Serik ve Belek gibi ana turizm merkezlerine kesintisiz ulaşım sağlayacak bu projenin, bölgenin turizm gelirlerine ve turist memnuniyetine doğrudan olumlu yansıması muhtemel görünüyor.

Avrupa'daki pek çok turizm kentinde havalimanlarının şehir merkezlerine raylı sistemlerle bağlandığını hatırlatan Kuk, kendi ülkelerinde bu ağlara alışkın olan milyonlarca turiste Antalya'da sadece karayolu seçeneğinin sunulmasının eksiklik olduğunu ifade etti. Temmuz ve ağustos aylarında turist hareketliliğinin zirveye ulaşması beklenirken, mevcut karayolu kapasitesinin bu yoğunluğu kaldıramayacağı uyarısı yapılıyor. Ziyaretçilerin tatillerinin önemli bir kısmını trafikte geçirmesinin turizm işletmelerini zor durumda bıraktığına dikkat çekilerek, kentin ulaşım vizyonunun yerel ve merkezi yönetimlerin iş birliğiyle acilen yenilenmesi gerektiği vurgulanıyor.