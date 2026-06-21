​AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Orman Kanunu’nda gerçekleştirilen tarihi reform niteliğindeki yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan yasal değişiklikle Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon vatandaşı ve 80 bin taşınmazı yakından ilgilendiren kronikleşmiş tapu ve mülkiyet sorunlarının tamamen çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

​KADASTRO KAYNAKLI BELİRSİZLİKLER SON BULUYOR

​Yıllardır süregelen kadastro farklılıkları ve uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara müjdeyi veren İlçe Başkanı Tavlı, Ek Madde 22 kapsamında atılacak adımları şu sözlerle özetledi: ​"Yıllar içinde farklı uygulamalar nedeniyle devlet ormanı sınırları içinde kalan ancak özel mülkiyete ait olan taşınmazların mevcut tapuları artık geçerli sayılacak. Bu gerekçeyle daha önce iptal edilmiş olan tapular ise hak sahiplerine iade edilecek. Böylece kadastro kaynaklı uzun süredir devam eden belirsizlikler giderilerek, yaklaşık 80 bin taşınmazla ilgili mülkiyet sorunları kökten çözülecek."

​BAŞVURU YAPANLARIN TAPULARI BEDELSİZ GEÇERLİ SAYILACAK

​Yeni düzenlemenin işleyişine dair detayları da paylaşan Tavlı, kesinleşmiş orman kadastrosunda "devlet ormanı" sınırları içinde kalan ancak Hazine adına kayıtlı olmayıp halen gerçek veya tüzel kişiler adına tapuda kayıtlı olan taşınmazlar için başvuru sürecinin başlayacağını belirtti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemelerin ardından, mevcut tapular bedelsiz şekilde geçerli kabul edilecek.

​Düzenleme kapsamında, geçmişte sorun yaşanan bölgelerde yeniden 2/B uygulaması yapılabilecek. Daha önce çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılan ancak yapılan incelemelerde 2/B şartlarını taşıdığı tespit edilen alanlar da yeniden değerlendirmeye alınarak vatandaşların mağduriyeti giderilecek.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, açıklamasında:

​"Bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesinde öncülük eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyor; düzenlemenin vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize, ilçemize ve tüm Alanyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi