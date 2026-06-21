Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caber Konaklı Mahallesi’nde yaşanan olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşinden boşanan ve ailesinin yanına dönen 23 yaşındaki Birsen Yıldırım ile babası Ü.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Y.’nin kızına bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Genç kadın vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Birsen Yıldırım’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Olayın ardından kaçmayan şüpheli baba Ü.Y., jandarma ekipleri tarafından suç aleti olduğu değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.