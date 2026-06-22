Almanya'da hükümetin görevlendirdiği uzman komisyonu, ülkenin sosyal güvenlik yapısını kökten değiştirecek yeni reform paketini bu hafta içinde kamuoyuna sunacak. Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre, taslak metin ülkede yaygın olarak kullanılan erken emeklilik imkanının tamamen kaldırılmasını içeriyor.

Düzenlemeyle birlikte demografik değişimlerin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki ağır baskısının otomatik olarak dengelenmesi hedefleniyor. Çalışma Bakanı Baerbel Bas'ın da desteklediğini açıkladığı genel öneriler, bireylerin iş gücü piyasasında kalış süresini uzatarak devletin mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANACAK?

Hazırlanan yeni modelde emeklilik yaşı, ülkedeki ortalama yaşam beklentisine doğrudan endekslenecek. Yaşam beklentisinde gerçekleşen her bir yıllık artış, gelecekte emekli olacak çalışanlar için yaklaşık sekiz aylık ek çalışma süresi anlamına gelecek. Kamuoyunda tartışılan doğrudan 70 yaş sınırı pakette yer almasa da, bu formül sayesinde emeklilik yaşının uzun vadede kademeli olarak yükselmeye devam edeceği belirtiliyor.

Reform kapsamında ayrıca, çalışanların brüt ücretlerinden yüzde 2'ye varan oranlarda ek emeklilik katkısı kesilmesi planlanıyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in belirttiğine göre, toplanan bu ek fonlar kamuya ait bir yatırım aracı üzerinden sermaye piyasalarında değerlendirilecek. Böylece emeklilik sistemi sadece toplanan primlere değil, yatırımlardan elde edilen getirilere de dayanacak.

AVRUPA İÇİN YENİ BİR MODEL Mİ OLUYOR?

Düşük doğum oranları ve uzayan yaşam süresi nedeniyle Avrupa'nın en büyük emeklilik krizlerinden biriyle yüzleşen Almanya, bu hamlesiyle kıta genelinde emsal bir yapı kurmayı hedefliyor. Başbakan Friedrich Merz ve hükümet yetkilileri, söz konusu geniş kapsamlı ekonomik reform paketini parlamentonun temmuz ayındaki yaz tatiline girmesinden hemen önce kabineden geçirerek yasalaştırmayı planlıyor.