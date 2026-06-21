Alanya’nın Kütürüp Mahallesi’nde bir apartmanın alt katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen yoğun duman kısa sürede çevreyi sararken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi’ne bağlı çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının üst katlara ve çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Yangın sırasında binadan yükselen dumanlar çevrede endişeye yol açarken, vatandaşlar söndürme çalışmalarını yakından takip etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından binada inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yürütüldüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.