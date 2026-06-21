İstanbul’da bir metro yolculuğu sırasında çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde bir kişinin başörtülü bir kadına yönelik hakaret ve nefret içerikli ifadeler kullandığı görüldü.

Paylaşılan videoda yer alan sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından başlatılan incelemede görüntülerdeki kişinin H.Ö. olduğu tespit edildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLAMASI

Savcılık, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında şüpheli hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında H.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplumun huzurunu ve kamu düzenini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlerin titizlikle değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, gerekli adli işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde kararlılıkla yürütüldüğü ifade edildi.

BAKAN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nefret söylemlerine karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.”

Olayla ilgili adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.