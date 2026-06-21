Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Erdal İ. yönetimindeki 07 EC 3002 plakalı tur aracı, yolun emniyet şeridinde park halinde bulunan özel bir şirkete ait vidanjöre çarptı. Tur aracının çarpması sonucu vidanjörün yanında bulunan Ahmet Küçükgök de çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Yola savrulan Küçükgök'e, aynı istikamette seyreden Ünsal D. idaresindeki 07 BBR 696 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, trafik polisleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Ahmet Küçükgök, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından tur aracı sürücüsü Erdal İ. ile otomobil sürücüsü Ünsal D. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

"Kızını Sınava Götürmek İçin Yoldaydı"

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Küçükgök'ün yakın arkadaşı ve vidanjör sürücüsü Soner Tosun, yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Tosun, Alanya'dan Antalya yönüne ilerledikleri sırada yanlarından geçen bir tır sürücüsünün korna çalıp selektör yaptığını belirterek, olası bir arıza ihtimaline karşı emniyet şeridine çekildiklerini söyledi.

Tosun, "Tır sürücüsünün uyarısı üzerine vidanjörü yol kenarına çektim. Ahmet araçtan inerek kontrol etmek istedi. Tam aracın arka kısmına geçtiği sırada büyük bir ses duydum. Aşağı indiğimde yerde ağır yaralı halde yatıyordu. Ahmet sabah kızını YKS'nin ikinci oturumuna götürmek için Antalya'ya gidiyordu" dedi.

"Adamı Görmedim"

Kazanın ardından ifadesi alınan tur aracı sürücüsü Erdal İ. ise park halindeki aracı son anda fark ettiğini belirterek, "Duran aracı son anda gördüm. Sol tarafından çarptım ve burada durdum. Adamı fark etmedim. Daha sonra baktığımda arkamdan gelen otomobilin şahsın üzerinden geçtiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Küçükgök'ün kızını üniversite sınavına götürmek için çıktığı yolculuğun faciayla sonuçlanması yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.