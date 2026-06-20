Alanya’nın Soğukpınar Mahallesi’nde ana yol üzerinde meydana gelen devasa çukur, mahalle sakinlerini ve sürücüleri tedirgin etti. Yolun tam ortasında oluşan ve derinliğiyle dikkat çeken çukur, özellikle seyir halindeki araçlar için büyük risk oluşturuyor.

VATANDAŞLAR KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETTİ

Olası bir kazanın önüne geçmek isteyen duyarlı vatandaşlar, tehlikeyi fark etmeyen sürücüleri uyarmak için çukurun etrafına taşlar yerleştirdi. Herhangi bir resmi işaretleme ya da güvenlik önleminin bulunmaması nedeniyle mahalle sakinleri, çukurun daha büyük bir tehlikeye dönüşmesinden endişe duyuyor.

GECE SAATLERİNDE RİSK KATLANIYOR

Özellikle gece saatlerinde fark edilmesi oldukça güç olan çukurun, motosiklet sürücüleri açısından hayati risk taşıdığı belirtiliyor. Araç sürücüleri de ani manevralara neden olabilecek çukur nedeniyle her an bir kazanın yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

MAHALLEDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bölge halkı, yol güvenliğinin sağlanması ve olası bir facianın önlenmesi için yetkililerin vakit kaybetmeden harekete geçmesini istiyor. Mahalle sakinleri, çukurun bir an önce onarılarak yolun güvenli hale getirilmesini talep ediyor.