Ukrayna Donanması tarafından yapılan açıklamada, gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı toplam 9 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı aktarılırken, yaralanan personelin sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Saldırının geminin üst bölümüne isabet eden bir dron nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Olay sonrası çıkan yangına müdahale edilirken, mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

Bölgedeki deniz güvenliği ekipleri ve kurtarma unsurlarının olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Yetkililer, gemideki hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

KARADENİZ'DE GÜVENLİK ENDİŞESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Karadeniz’de son aylarda ticari gemilere yönelik saldırılar ve güvenlik riskleri artarken, olay deniz taşımacılığında yeni endişeleri beraberinde getirdi. Daha önce de Türkiye bağlantılı ticari gemilerin dron saldırılarında zarar gördüğü ve mürettebatın yaralandığı vakalar yaşanmıştı.

Yetkililer saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ve olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Ayrıntılar geldikçe haber güncellenecektir.