Alanya Değirmendere Kızıllarmanı bölgesindeki ormanlık alanda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangının çıktığı sırada bölgede rüzgârın etkili olması, alevlerin yayılma riskini artırdı. Ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken, çevrede yeni bir risk oluşmaması için ekiplerin tedbir amaçlı kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı. İlk değerlendirmelerde olayın elektrik kaynaklı olabileceği yönünde bazı iddialar gündeme geldi. Ancak yetkililer tarafından yangının kesin çıkış sebebine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle Antalya Alanya çevresindeki ormanlık alanlarda yangın riski yükseliyor. Yetkililer, vatandaşların ormanlık bölgelerde ateş yakmaması ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi gerektiğini hatırlatıyor.