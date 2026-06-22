CHP içerisindeki kurultay tartışmaları sürerken, Özgür Özel'in atacağı adımlar Ankara siyasetini hareketlendirdi. Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın aktardığına göre, Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na net bir çağrı yapması bekleniyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay için kesin bir tarih belirlenmesi veya yolların ayrılması yönünde mesaj verecek. Aynı gün toplanacak olan Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının da disiplin kararlarına odaklanacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıya vereceği yanıtın, partinin geleceği açısından belirleyici olacağı öne sürüldü.

YENİ PARTİNİN ADI NE OLACAK?

Eğer yollar ayrılırsa kurulacak yeni siyasi oluşumun isminin "Yürüyüş" olmasının yüksek ihtimal dâhilinde olduğu belirtiliyor. Özel'in kurmaylarının, sağdan sola geniş bir yelpazeyi kapsayacak bir yapı üzerinde çalıştığı ifade edildi. Özel'in il il gezerek nabız tuttuğu, sanatçı ve hukukçularla görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı. Yeni oluşuma mevcut milletvekilleri ve belediye başkanlarından kimlerin katılacağına dair hesaplamalar da devam ediyor.

900 DELEGE İMZASI NEDEN GÜNDEMDE?

Parti içi muhalefetin daha önce topladığı 900 delege imzasına rağmen, mevcut yönetim tedbir kararlarını gerekçe göstererek kurultayın toplanamayacağını açıklamıştı. Yaşanan bu hukuki ve siyasi tıkanıklığın, Özgür Özel cephesini alternatif bir yol haritası çizmeye ve yeni parti ihtimalini masaya yatırmaya ittiği değerlendiriliyor.