İzmir'in Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde düzenlenen kına gecesinde silahlı saldırı meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin merasiminde, istediği parçanın çalınmamasına öfkelenen E.D. isimli şahıs kalabalığa pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybederken, şüphelinin kendi eşinin de aralarında bulunduğu dört kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekiplerinin aktardığına göre, saçmaların isabet ettiği yaralılar hızla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen Ayaz Çimen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30) ve Osman Ö.'nün (72) tedavileri sürerken, Ümmühan D. (45) hayati tehlikesi bulunması sebebiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli E.D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda kırsal bir alanda yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN SEBEBİ İSTEK TÜRKÜ MÜYDÜ?

Resmi makamlardan yansıyan bilgilere göre, tutuklanan E.D. kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, cezaevinde bulunan ağabeyi için bir türkü çalınmasını talep ettiğini belirtti. Bu isteğinin yerine getirilmemesi üzerine alkolün de etkisiyle kontrolünü kaybederek tüfekle ateş açtığını ifade etti. Düğün ve benzeri kutlamalarda ateşli silah kullanımının yol açtığı kamu güvenliği sorunu, yaşanan bu can kaybıyla birlikte hukuki yaptırımların ve denetimlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.