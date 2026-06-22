Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyinde bulunan Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada şiddetli bir patlama yaşandı. Olay sonucunda 54 kişi yaralanırken, 18 işçiden haber alınamadığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Patlamanın hemen ardından bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri duruma müdahale etti. Yaralanan 54 kişi çevredeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

KAYIP İŞÇİLER İÇİN ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR

Patlama sonrasında kendilerinden haber alınamayan 18 kişiyi bulmak için başlatılan arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Yetkililer, sahadaki en büyük önceliğin kayıp işçilere ulaşmak olduğunu vurguladı. Eş zamanlı olarak, olayın kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

PATLAMA ENERJİ TESİSLERİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Patlamanın etkisiyle alevler, sanayi bölgesinde yer alan yerel gaz tedarik tesisine sıçradı. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın daha fazla büyümeden durduruldu. Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) aktardığı bilgilere göre, gaz tesisindeki alevler tamamen söndürüldü ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Ras Laffan Sanayi Bölgesi, ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve enerji üretiminin ana merkezi konumunda bulunuyor; bu nedenle bölgedeki endüstriyel kazalar ve tesis güvenliği büyük önem taşıyor.