İran Savaşı'nın birinci ayı geride kalırken, kritik enerji koridorlarında patlak veren savaş durumu dünya piyasalarını alev topuna çevirdi. Brent petrolün varil fiyatının ani bir ivmeyle 116 doları aşması, ulaşım ve turizm odaklı bir yerel ekonomiye sahip olan Alanya'da da araç sahiplerini ve esnafı tedirgin ediyor. Akaryakıt maliyetlerindeki bu devasa artış riskinin, ilçedeki günlük hayata ve pompa fiyatlarına ağır zamlar olarak yansıması bekleniyor.

HÜRMÜZ DÜĞÜMLENDİ, KÜRESEL ARZ ÇÖKTÜ

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ürününün işlem gördüğü ve İran petrolünün yüzde 90'ının taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki aksama, piyasaları altüst etti. Boğazın fiilen kapanma noktasına gelmesiyle ortaya çıkan milyonlarca varillik devasa açık, akaryakıt fiyatlarını son yılların en tehlikeli zirvesine fırlatmış durumda.

TRUMP'TAN BÖLGEYİ SARSAN AÇIKLAMA

Krizin alevlenmesindeki en kritik eşiklerden biri ABD cephesinden gelen sert askeri çıkış oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye başladık" şeklindeki ifadeleri ve ufukta beliren kara harekâtı ihtimali, tansiyonu zirveye taşıdı. Washington yönetiminin bölgedeki askeri yığınağı artırması, savaşın çok daha geniş bir coğrafyaya yayılacağı korkusunu körüklüyor.

YENİ TEHLİKE: BABÜLMENDEP RİSK ALTINDA

Çatışmanın yıkıcı etkisi sadece Hürmüz ile sınırlı kalmadı. Yemen'in de sıcak savaşa dahil olmasıyla, dünya ticaretinin şah damarlarından Babülmendep Boğazı açık tehdit haline geldi. Uzmanlar, bu durumun sadece petrol nakil hatlarını değil, tüm küresel tedarik zincirini kilitleme riski barındırdığına dikkat çekiyor.

ASYA'DA YAKIT KITLIĞI BAŞLADI

Hürmüz'deki kilitlenmenin ilk ağır faturası Asya-Pasifik ülkelerine kesildi. ABD'nin bölgedeki müttefikleri Güney Kore, Avustralya ve Filipinler'de yakıt kıtlığı baş gösterdi. Bölgeden yansıyan son raporlar, bazı tankerlerin ancak İran koruması altında çok sınırlı bir şekilde geçiş yapabildiğini ortaya koyuyor.

ALANYA EKONOMİSİ İÇİN ALARM ZİLİ

Sert askeri adımlar, karşılıklı tehditler ve daralan enerji hatları, bölgesel savaşı küresel bir ekonomik çöküşe doğru sürüklüyor. Brent petrolün 116 dolar bandını aşması, dünya genelinde olduğu gibi Alanya gibi turizm taşımacılığına, lojistiğe ve tarıma dayalı yerel ekonomiler için pompada ağır maliyet artışları ve enflasyon şoku anlamına geliyor. Sektör temsilcileri gelişmeleri yakından izliyor.