NORVEÇ Krallığı’nın Alanya’daki Norveç Fahri Konsolosluğu’nun açılışı ve turizmci Banu Okan Kavukçu’nun Norveç Fahri Konsolosu olarak atanması nedeniyle bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Norveç’in Türkiye Büyükelçisi Andreas Gaarder, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve eşi Şeyma Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında Kaymakam Öztürk, Büyükelçi Gaarder ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.Törenin odak noktasında ise Banu Okan Kavukçu’nun fahri konsolosluk görevine atanması yer aldı. Kaymakam Şakir Öner Öztürk ve eşi Şeyma Öztürk, Kavukçu’yu tebrik ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Alanya’da Norveç ile ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenen fahri konsolosluk, bölgedeki diplomatik ve ticari temaslar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i temsilen törende hazır bulunan Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu ise, yeni dönemin vizyonunu paylaştı. İki ülkenin bağlarını çok daha ileriye taşıyacak bu ağır sorumluluğu üstlenen Kavukçu’yu özel olarak tebrik eden Dizdaroğlu, atamanın Alanya’nın çok kültürlü yapısına ve uluslararası vizyonuna yapacağı güçlü etkiye vurgu yaptı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi