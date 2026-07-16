Antalya Havalimanı'nda 927 milyon avroluk genişletme projesi sonrası devreye alınan yeni terminal düzeni, yolcular ile çalışanlar arasında sosyal medyada tartışma konusu oldu. Türkiye'nin en yoğun turizm kapılarından birindeki ulaşım altyapısı ve sunulan hizmetler eleştirilerin merkezinde yer alıyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nin haberine göre, TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığında gerçekleştirilen yatırım ile havalimanının kapasitesi 82 milyon yolcuya çıkarıldı. Proje kapsamında Terminal 2 binası 90 bin metrekareden 224 bin metrekareye ulaşırken, uçak park pozisyonu sayısı 108'den 176'ya yükseltildi. Ancak turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yolcuların gözlemlediği bazı operasyonel eksiklikler gündeme taşındı.

TRAMVAY VE ULAŞIM ELEŞTİRİLERİ

Yolcuların en çok tepki gösterdiği konuların başında, Fatih-Antalya Havalimanı tramvay hattının İç Hatlar girişinde son bulması geliyor. Genişletme çalışmaları sırasında tramvayın Dış Hatlar Terminal 2'ye uzatılması için proje sahası ayrılmadığı öne sürüldü. Ücretsiz servis şoförlerinin yabancı dil bilmemesi, duty free alanlarında yetersiz oturma alanı iddiaları ve Terminal 1'in bu yaz açılmaması da eleştirilen diğer noktalar oldu.

ÇALIŞANLARDAN İDDİALARA YANIT

Sosyal medyadaki şikayetler üzerine açıklama yapan bazı havalimanı çalışanları, iddiaların gerçeği tam yansıtmadığını savundu. Çalışanlar, iki terminal arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik mesafe için her 15 dakikada bir ücretsiz ve klimalı shuttle hizmeti sunulduğunu aktardı. Ayrıca terminal içinde ücretsiz Wi-Fi, su dolum noktaları ve kapı bölgelerinde yeterli oturma alanlarının bulunduğu, yiyecek-içecek fiyatlarının ise havalimanı işletmesi değil özel firmalar tarafından belirlendiği ifade edildi.

YOLCULAR İÇİN TERMİNAL TRANSFER REHBERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ verilerine göre ocak-mayıs döneminde 9 milyon 169 bin 801 yolcu ağırlayan havalimanında, terminal arası geçiş yapacak yolcuların zaman planlamasına dikkat etmesi gerekiyor. İç hatlardan dış hatlara geçecek yolcuların 3 kilometrelik mesafe için 15 dakikada bir kalkan ücretsiz ring araçlarını kullanmaları veya yaklaşık 200 TL tutan taksi seçeneğini değerlendirmeleri uçuşa yetişmeleri açısından kritik önem taşıyor.

ALANYA TURİZMİ DE YAKINDAN İZLİYOR

Bölgedeki bu altyapı gelişmeleri, Alanya'ya gelen yabancı turistlerin transfer süreçlerini de doğrudan etkilediği için turizmciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Dış Hatlar terminalindeki yoğunluk ve ulaşım dinamiklerinin, sezon boyunca Alanya ve çevresindeki turizm hareketliliğine olası yansımaları dikkat çekiyor.