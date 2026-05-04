5 Mayıs 2026 Salı günü Alanya'da hava parçalı bulutlu ve genel olarak güneşli geçecek. Beklenen en yüksek sıcaklık 18.9°C (66°F), en düşük sıcaklık ise 13.8°C (57°F) civarında seyredecek.

Yarın için yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor, yani dışarı çıkarken şemsiyeleri rahatlıkla evde bırakabilirsiniz.

5 MAYIS 2026 SALI GÜNÜ ALANYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü Alanya genelinde gökyüzü parçalı bulutlu bir görünüm sunuyor. Uluslararası hava durumu kaynaklarına göre gün boyu ılıman ve keyifli bir bahar havası hakim.

Özellikle sabah saatlerinden itibaren güneş yüzünü iyice gösterecek. Nem oranının %52 seviyelerinde kalmasıyla bunaltıcı ve yapış yapış bir hava yaşanmayacak.

5 MAYIS SALI ALANYA SICAKLIĞI KAÇ DERECE?

Yarın Alanya'da termometreler gün içinde en yüksek 18.9 dereceyi gösterecek. Gece saatlerinde ise hava hafif serinleyerek 13.8 dereceye kadar düşüyor.

Bahar aylarının o tatlı serinliğini akşam saatlerinde hissetmek mümkün. Akşam yürüyüşü için dışarı çıkacak olanların yanlarına ince bir hırka almaları faydalı olabilir.

5 MAYIS'TA ALANYA'YA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hayır, 5 Mayıs Salı günü Alanya'da yağmur beklenmiyor. Tahminlere göre yağış ihtimali sıfır ve beklenen yağış miktarı 0mm olarak açıklandı.

Bu kuru hava dalgası özellikle tarımla uğraşan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. Narenciye bahçeleri ve seralarda damlama sulama sistemlerinin mesaisi.

YARIN ALANYA'DA DENİZE GİRİLİR Mİ?

Kesinlikle evet. Yağışın olmaması ve 19 dereceye yaklaşan sıcaklık, deniz suyu henüz tam ısınmamış olsa bile cesaretli tatilciler için güzel bir fırsat yaratıyor.

Kleopatra Plajı ve Damlataş çevresinde şimdiden hareketlilik başladı. Turizm sezonunun açıldığı bu ilk günlerde güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahilleri dolduruyor.

Aslında bazen bulutların gökyüzündeki o yavaş dansını izlemek bile insana ayrı bir huzur veriyor. Belki de sahildeki bir bankta oturup sadece denizin dalgalarını dinlemek, günü güzelleştiren en ufak detaylardan biridir.

5 MAYIS'TA ALANYA'DA RÜZGAR NE KADAR ESECEK?

Salı günü rüzgar güneybatı (WSW) yönünden esecek. Ortalama hızının saatte 13 kilometreyi (yaklaşık 8 mph veya 2.50 m/s) bulması bekleniyor.

Bu hafif esinti, deniz turizmi ve su sporları için oldukça elverişli şartlar sağlıyor. Tekne turlarına çıkacak misafirler için deniz oldukça sakin ve keyifli.

ALANYA 5 MAYIS HAVA DURUMU PLAJ İÇİN UYGUN MU?

Plaj işletmecileri ve şemsiye kiralayan esnaf için oldukça bereketli bir gün kapıda. UV indeksinin 7.4 olarak öngörülmesi, güneşin etkisini hissettireceğini gösteriyor.

Güneşlenirken mutlaka koruyucu krem kullanmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde kumun üzerinde vakit geçirecek turistler için bu UV değeri dikkate alınmalı.

5 MAYIS SALI ALANYA GÜNEŞ SAAT KAÇTA DOĞACAK?

Alanya'da 5 Mayıs Salı sabahı güneş saat 05:54'te doğuyor. Güneşin batış saati ise 19:43 olarak hesaplandı.

Günlerin giderek uzadığı bu dönemde, açık havada geçirilecek vaktin artması hem yerel halkı hem de dondurmacı, kafe gibi işletmeleri sevindiriyor.

MGM 5 MAYIS ALANYA HAVA DURUMU TAHMİNİ NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi sayfasında Alanya için 5 günlük tahmin tablosu henüz güncellenmediği için resmi ve yerel bir rakam verilemiyor.

Ancak küresel tahmin sistemleri ve diğer meteorolojik kaynaklar, bahsettiğimiz ılıman ve parçalı bulutlu havanın kesinleştiği konusunda hemfikir.

5 MAYIS 2026 ALANYA HAVA DURUMU TAHMİNİ DOĞRU MU?

Farklı kaynaklardan alınan veriler birbiriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Hem yerel tahminler hem de uluslararası hava durumu radarları benzer sonuçlar veriyor.

Elbette bahar aylarında anlık değişimler yaşanabilir ancak Salı günü için tablonun oldukça net olduğunu söyleyebiliriz.

ALANYA'DA 5 MAYIS'TA DIŞARIDA NE YAPILIR?

Parçalı bulutlu ve yağışsız hava, Alanya Kalesi'ne yürüyüş yapmak veya Dimçayı'nda vakit geçirmek için harika bir alternatif sunuyor.

Turizm sezonunun başındaki bu güzel günleri değerlendirip, Alanya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için planlarınızı şimdiden yapabilirsiniz.