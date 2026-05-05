Alanya Belediye Meclisi tarafından alınan yeni karara göre, merhum Alper Arıkan'ın hatırası Oba Mahallesi'nde yaşatılacak. Gerçekleştirilen oturumda onaylanan karar doğrultusunda, mahalle sınırları içerisinde yer alan bir sokağın ismi "Alper Arıkan Sokağı" olarak güncellendi.

AİLEDEN MECLİSE TEŞEKKÜR MESAJI

Sokak isimlendirme kararının resmiyet kazanmasının ardından Arıkan ailesi yazılı bir açıklama yayımladı. Yayımlanan mesajda, Alper Arıkan'ın isminin kent hafızasında yer edinecek olmasından duyulan memnuniyet aktarıldı. Aile, bu adımın merhumun anısını ölümsüzleştirmek adına kendileri için çok büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇELİK'E MİNNET

Yerel yönetimlerin kent değerlerini yaşatma politikaları kapsamında atılan bu adım, kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Ailenin teşekkür bildirisinde, sürece katkı sağlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başta olmak üzere ilgili komisyon üyelerine ve oylamaya katılan tüm meclis üyelerine şükranlar sunuldu. Alınan karar, Alanya'nın vefa kültürünün bir yansıması olarak değerlendiriliyor.