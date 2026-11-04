Konya'da bir evde yaşanan olay, kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan sessiz yardım işaretinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla yardım isteyen kadın, polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kendisini baskı altında tutan eşine fark ettirmeden yardım çağrısında bulunmaya çalıştı. Ancak görevli polis memurunun sözleri, kadının gizli yardım girişimini açığa çıkardı.

GİZLİCE YAPTIĞI İŞARETLE YARDIM İSTEDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, bir erkeğin eşinin konuşmasını engellemeye çalıştığı ve görevlilere zorluk çıkardığı bir durumla karşılaştı.

Eşinin baskısı altında olduğu belirtilen kadın, şüphelinin dikkatini çekmemeye çalışarak polis memurlarına uluslararası alanda bilinen “sessiz yardım” el işaretini yaptı.

Özellikle aile içi şiddet ve tehdit durumlarında kullanılan bu işaret, kişinin konuşamadığı veya açıkça yardım isteyemediği anlarda tehlikede olduğunu anlatmasına olanak sağlıyor.

Ancak kadının gizlice yaptığı işaret, polis memurunun beklenmedik tepkisiyle açığa çıktı.

POLİSİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kadının yardım çağrısını fark eden görevli polis memuru, şüphelinin yanında “İşaret yapıyorsunuz” diyerek durumu yüksek sesle dile getirdi. Böylece kadının eşinden gizlemeye çalıştığı yardım talebi açığa çıkmış oldu.

Polis memurunun bu davranışı, şiddet mağdurlarının güvenliği ve gizli yardım çağrılarına nasıl yaklaşılması gerektiği konusunu gündeme taşıdı.

Öte yandan psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülen şüpheli erkek, polis ekiplerine direnmeye devam etti. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, şiddet tehdidi altındaki kişilerin sessiz yardım çağrılarının dikkatli ve güvenliği ön planda tutan bir yaklaşımla değerlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.