Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras anlaşmazlığı yeni açıklamalarla gündeme geldi.

Usta sanatçının mal varlığını uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkması, ailesi içinde tartışmalara yol açmıştı. Yeğeni Levent İnanır'ın vasiyetnameye yönelik itirazlarının ardından bu kez Kural'ın avukatından dikkat çeken iddialar geldi.

DAYISI YOĞUN BAKIMDAYKEN MAHKEMEYE BAŞVURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, Levent İnanır'ın dayısı hastanede entübe halde tedavi görürken hukuki girişimde bulunduğunu ileri sürdü.

Alınak'ın açıklamasına göre Levent İnanır, 9 Haziran 2026 tarihinde Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Kadir İnanır'ın kısıtlanmasını ve kendisinin vasi olarak atanmasını talep etti.

Başvuruda sanatçının banka hesaplarına, taşınmazlarına ve araçlarına tedbir konulmasının da istendiği belirtildi.

Avukat Alınak, söz konusu başvurunun Kadir İnanır henüz hayattayken yapılmasına tepki gösterdi.

EVİNDEKİ EŞYALAR TEK TEK İNCELENDİ

Avukatın aktardığı bilgilere göre 11 Haziran'da mahkeme hâkimi ve bilirkişiler, Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın birlikte yaşadığı konuta giderek eşya tespiti gerçekleştirdi.

Sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu günlerde evde inceleme yapılmasının Jülide Kural açısından zor bir süreç olduğunu belirten Alınak, aile içinde yaşanan hukuki anlaşmazlığın daha önce kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

İnanır'ın hayranları sağlık durumundan gelecek haberleri beklerken taraflar arasında vasilik sürecinin yürütüldüğü ifade edildi.

ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE MAHKEME KARARI ÇIKTI

Miras tartışmasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de mahkeme kararının tarihi oldu.

Alınak'ın verdiği bilgilere göre 24 Haziran'da görülen duruşmada mahkeme, Jülide Kural'ın vasi olarak atanmasına karar verdi.

Kadir İnanır ise bu kararın alınmasından yalnızca iki gün sonra, 26 Haziran'da hayatını kaybetti.

Avukat Alınak, yaşanan süreç nedeniyle Levent İnanır'ın avukatlığından da ayrıldığını açıkladı.

VASİYETİN İPTALİNE HAZIRLIK OLDUĞUNU SAVUNDU

Levent İnanır, daha önce yaptığı açıklamalarda dayısının vasiyetnameyi hazırladığı dönemde sağlık sorunları nedeniyle karar verme yetisinin etkilenmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Avukat Alınak ise bu iddiaların ve vasilik başvurusunun vasiyetnamenin iptaline yönelik girişimlerin bir parçası olduğunu savundu.

Kadir İnanır'ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı vasiyetnamelerde mal varlığını Jülide Kural'a bırakma yönündeki iradesini ortaya koyduğunu belirten avukat, sanatçının tercihinin yıllar içinde değişmediğini ifade etti.

LEVENT İNANIR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Miras tartışmalarının yalnızca mal varlığıyla sınırlı kalmadığını söyleyen Alınak, Jülide Kural'ın kamuoyu önünde hedef gösterildiğini ve tehdit edildiğini de iddia etti.

Avukat, Levent İnanır hakkında kişilik haklarına saldırı, iftira, dezenformasyon ve özel hayatın gizliliğiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

GÖZLER MİRAS DAVASINA ÇEVRİLDİ

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Daha önce aile üyelerinden bazılarına gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle vasiyetnamenin açılmasına ilişkin duruşma 17 Aralık'a ertelenmişti.

Yeğeni Levent İnanır'ın vasiyetin hazırlanma koşullarına ilişkin itirazları ile Jülide Kural tarafının açıklamaları, miras anlaşmazlığını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.