Küresel enerji piyasaları, ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinden gelen sonuçlara ve Orta Doğu'daki diplomatik gelişmelere odaklandı. Seçimlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketliliğe neden oldu.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler de fiyatların gerilemesinde etkili oldu.

BRENT PETROL 103 DOLAR SEVİYESİNE İNDİ

4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde uluslararası petrol piyasalarında düşüş kaydedildi.

Türkiye saatiyle 04.57 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,25 azalarak 103,34 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 0,55 değer kaybederek 95,56 dolardan işlem gördü.

Brent petrol, önceki işlem gününde de yüzde 1'in üzerinde gerileyerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine inmişti.

ABD SEÇİMLERİ PİYASALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından oy sayımı devam ederken yatırımcılar, Kongre'deki siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor.

Seçim sonuçlarının Trump yönetiminin ekonomi ve dış politika kararları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle İran ile devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen görüşmelerin geleceği, petrol piyasalarının en önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

İRAN İLE ABD ARASINDA GERİLİM SÜRÜYOR

Petrol fiyatları gerilese de Orta Doğu'daki gelişmeler belirsizliğini koruyor.

Katar'ın, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasları hızlandırmaya çalıştığı belirtilirken taraflar arasında henüz kapsamlı bir anlaşma sağlanamadı.

İranlı üst düzey bir yetkili, savaşın sona erdirilmesini sağlayacak anlaşmaya ulaşılması için taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'ndaki bazı askeri hedeflere yönelik saldırısı, bölgedeki gerilimin devam ettiğini gösterdi.

ABD'li yetkililer saldırının sınırlı kapsamda gerçekleştirildiğini açıklarken Trump, yakın zamanda İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon planlamadıklarını belirtti.

PETROL STOKLARINDA BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD'nin petrol stoklarına ilişkin veriler oldu.

30 Ekim'de sona eren haftaya ait öncü verilere göre ülkedeki ham petrol stokları 5,27 milyon varil azaldı.

Piyasa analistleri ise stokların yaklaşık 880 bin varil artmasını bekliyordu.

Aynı dönemde benzin stokları 1,43 milyon varil yükselirken motorin ve diğer damıtılmış petrol ürünlerinin stokları 1,19 milyon varil geriledi.

Normal koşullarda petrol fiyatlarını destekleyebilecek stok düşüşüne rağmen küresel piyasalarda aşağı yönlü hareketlilik devam etti.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'de milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarını da gündeme taşıdı.

Brent petroldeki düşüşün kalıcı olması durumunda benzin ve motorin fiyatları üzerinde indirim yönünde bir etki oluşabilir.

Ancak Türkiye'deki pompa fiyatları yalnızca ham petrolün uluslararası değerine göre belirlenmiyor. Döviz kuru, rafineri fiyatları, vergiler ve dağıtım maliyetleri de fiyatlandırmada önemli rol oynuyor.

GÖZLER YENİ VERİLERE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda gözler şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi petrol stok verilerine çevrildi.

4 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18.30'da yayımlanması beklenen verilerin, petrol fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

ABD seçimlerinin sonuçları, İran ile yürütülen diplomatik temaslar ve enerji arzındaki gelişmeler, önümüzdeki günlerde petrol piyasalarının seyrini belirleyen başlıca unsurlar olacak.